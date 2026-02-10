СМИ: Следком организовал проверку по факту пожара на Пресненскому Валу в Москве

Следственный комитет организовал проверку по факту возгорания, которое произошло в жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации канала, следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства возгорания.
Кроме того, РЕН ТВ пишет, что пожар уже якобы ликвидирован. Однако официального подтверждения об организации проверки о и ликвидации возгорания пока не поступало.
Пожар начался вечером во вторник, 10 февраля. Загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности.
Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как пожарные спасают людей из горящего дома. Известно, что в результате происшествия пострадали трое детей и пожарный. В общей сложности, по текущей официальной информации, пострадали восемь человек.