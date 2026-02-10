МЧС: Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Девять человек пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в центре Москвы. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по столице Вадим Уваркин.
Он уточнил, что по прибытии первых пожарных расчетов происходило возгорание лифтовой шахты, лестничных клеток с 1-го по 8-й этаж в четвертом подъезде жилого дома.
«Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Подразделением спасены 37 человек. За медицинской помощью обратились 9 человек», — сказал Уваркин.
Ранее стало известно, что около 18.00 10 февраля прохожие заметили столб дыма, поднимавшийся вверх в районе метро «Улица 1905 года». Загорелся дом 5 — восьмиэтажный жилой дом 1958 года постройки. По данным ГУ МЧС по Москве, возгорание происходило в подъезде. Тушение и спасение людей осложнялось тем, что эпицентр возгорания был на нижнем этаже.