Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

В центре столицы загорелась восьмиэтажка 1958 года постройки.

Источник: Комсомольская правда

Девять человек пострадали в результате пожара в жилом многоэтажном доме в центре Москвы. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по столице Вадим Уваркин.

Он уточнил, что по прибытии первых пожарных расчетов происходило возгорание лифтовой шахты, лестничных клеток с 1-го по 8-й этаж в четвертом подъезде жилого дома.

«Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Подразделением спасены 37 человек. За медицинской помощью обратились 9 человек», — сказал Уваркин.

Ранее стало известно, что около 18.00 10 февраля прохожие заметили столб дыма, поднимавшийся вверх в районе метро «Улица 1905 года». Загорелся дом 5 — восьмиэтажный жилой дом 1958 года постройки. По данным ГУ МЧС по Москве, возгорание происходило в подъезде. Тушение и спасение людей осложнялось тем, что эпицентр возгорания был на нижнем этаже.