МЧС: Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Ранее стало известно, что около 18.00 10 февраля прохожие заметили столб дыма, поднимавшийся вверх в районе метро «Улица 1905 года». Загорелся дом 5 — восьмиэтажный жилой дом 1958 года постройки. По данным ГУ МЧС по Москве, возгорание происходило в подъезде. Тушение и спасение людей осложнялось тем, что эпицентр возгорания был на нижнем этаже.