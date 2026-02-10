«112»: Человек пострадал при взрыве в машине в подмосковном Фрязине

В подмосковном городе Фрязино на железнодорожном переезде в автомобиле марки Nissan произошел взрыв, в результате чего пострадал 50-летний мужчина по имени Сергей Щ. Об этом во вторник, 10 февраля, свидетельствуют неподтвержденные данные Telegram-канала 112, который ссылается на осведомленный источник.