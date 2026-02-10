«112»: Человек пострадал при взрыве в машине в подмосковном Фрязине

В подмосковном городе Фрязино на железнодорожном переезде в автомобиле марки Nissan произошел взрыв, в результате чего пострадал 50-летний мужчина по имени Сергей Щ. Об этом во вторник, 10 февраля, свидетельствуют неподтвержденные данные Telegram-канала 112, который ссылается на осведомленный источник.
— По предварительной информации, причиной стало неустановленное устройство в автомобиле «Ниссан». Пострадал мужчина: у него травма ноги. Экстренные службы работают на месте ЧП, — говорится в публикации.
Как утверждают авторы канала, после происшествия переезд был закрыт. На месте работают правоохранители: они выясняют причину взрыва, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
1 февраля на дороге в подмосковном Пушкине обнаружили муляж денежных купюр, в котором была спрятана взрывчатка.
7 февраля в подмосковных Люберцах петарда взорвалась в руках у 16-летнего подростка, из-за чего у него оторвало несколько пальцев. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.