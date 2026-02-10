Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава ВФЛА Балахничев гордился сыном, который его убил

Сыну экс-президента ВФЛА Валентина Балахничева Александру предъявлено обвинении по делу об убийстве отца. Знакомая семьи рассказала, почему отец гордился сыном.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев гордился своим сыном Александром, который 2 февраля нанес ему смертельный удар, сообщила в беседе с aif.ru дружившая несколько лет с Балахничевым Наталья Калугина.

Напомним, 2 февраля появилась информация, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Причина не называлась. Позже в подмосковном главке СК РФ рассказали, что по этому делу обвинение предъявлено сыну умершего.

По данным следствия, в день трагедии Балахничев-младший был сильно пьян. В ходе конфликта он ударил отца ножом, после чего родитель скончался.

На допросе Александр сообщил, что не помнит детали инцидента, а также не смог объяснить причину нападения.

«Для нас всех это огромный шок. Валентин очень гордился сыном. С последним я не так много общалась. Он пару раз звонил, но это какие-то мимолетные телефонные разговоры были. Почти ни о чем», — отметила Наталья.

Женщина добавила, что Александр был первым, кому она позвонила, узнав о смерти Валентина Балахничева, но на звонок он уже не ответил.

Ранее нарколог Шуров описал состояние белой горячки у убившего отца Балахничева.