Экс-глава ВФЛА Балахничев гордился сыном, который его убил

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев гордился своим сыном Александром, который 2 февраля нанес ему смертельный удар, сообщила в беседе с aif.ru дружившая несколько лет с Балахничевым Наталья Калугина.
Напомним, 2 февраля появилась информация, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Причина не называлась. Позже в подмосковном главке СК РФ рассказали, что по этому делу обвинение предъявлено сыну умершего.
По данным следствия, в день трагедии Балахничев-младший был сильно пьян. В ходе конфликта он ударил отца ножом, после чего родитель скончался.
На допросе Александр сообщил, что не помнит детали инцидента, а также не смог объяснить причину нападения.
«Для нас всех это огромный шок. Валентин очень гордился сыном. С последним я не так много общалась. Он пару раз звонил, но это какие-то мимолетные телефонные разговоры были. Почти ни о чем», — отметила Наталья.
Женщина добавила, что Александр был первым, кому она позвонила, узнав о смерти Валентина Балахничева, но на звонок он уже не ответил.
Ранее нарколог Шуров описал состояние белой горячки у убившего отца Балахничева.