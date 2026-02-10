Ричмонд
Обвиненный в убийстве сын главы ВФЛА Балахничева продавал копья и ядра

Сыну экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева Александру предъявлено обвинении по делу об убийстве отца. Знакомые семьи рассказали, чем он зарабатывал на жизнь.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемый в убийстве экс-главы ВФЛА Валентина Балахничева его сын Александр развивал свой бизнес в сфере легкой атлетики, сообщила в беседе с aif.ru подруга семьи Наталья Калугина.

Напомним, Валентин Балахничев умер 2 февраля в возрасте 76 лет. Причина изначально не была известна. Позже в подмосковном СК РФ рассказали, что по этому делу обвинение предъявлено сыну умершего — 48-летнему Александру Балахничеву.

По данным следствия, в день трагедии Балахничев-младший был сильно пьян. В ходе конфликта он ударил отца ножом, после чего родитель скончался. Сын на допросе не смог объяснить причину нападения.

Калугина рассказала, что Балахничев-младший развивал бизнес в сфере легкой атлетики и иногда советовался с ней.

«Мы не частно общались, больше с Валентином созванивались, но знаю, что Александр тоже был занят в сфере легкой атлетики, занимался экипировочными материалами. Не одеждой, а именно снарядами, все для метаний: копья, ядра, диски. Он пару раз звонил по поводу своего бизнеса, но не более того», — рассказала она.

Женщина призналась, что информация сначала о смерти Балахничева, а потом и детали об убийстве, стали для нее шоком.

Ранее друг сообщил о сыне экс-главы ВФЛА Балахничева, обвиняемом в убийстве отца.