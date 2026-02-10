В подмосковном Фрязине взорвался автомобиль с СВУ, водитель в больнице

Ранее в подмосковных Люберцах произошёл инцидент, в результате которого 16-летний подросток получил тяжёлые травмы. Школьник нашёл на улице предмет, похожий на петарду, и поднял его, что привело к мгновенному взрыву. В результате происшествия юноша лишился четырёх пальцев на руке: у него оказались полностью оторваны три пальца, а также оторвана часть указательного пальца.