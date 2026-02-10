Ричмонд
В подмосковном Фрязине взорвался автомобиль с СВУ, водитель в больнице

В городе Фрязино Московской области на железнодорожном переезде произошёл взрыв в автомобиле из-за СВУ. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в салоне внедорожника Nissan Patrol, находившегося в районе Вокзальной улицы. Рассматривается версия, что инцидент мог быть связан с бизнесом. 50-летний водитель машины остался жив — он получил ранение ноги.

Ранее в подмосковных Люберцах произошёл инцидент, в результате которого 16-летний подросток получил тяжёлые травмы. Школьник нашёл на улице предмет, похожий на петарду, и поднял его, что привело к мгновенному взрыву. В результате происшествия юноша лишился четырёх пальцев на руке: у него оказались полностью оторваны три пальца, а также оторвана часть указательного пальца.

