Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

В Москве сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 300 квадратных метров в жилом доме в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в доме в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба столичного Главного управления МЧС.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. В ликвидации были задействованы 95 специалистов и 27 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудниками пожарных служб были спасены 37 человек. Девять из них обратились за медицинской помощью после инцидента.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Пресненский Вал в центре Москвы. Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по столице Вадим Уваркин, по прибытию первых пожарных расчетов было зафиксировано возгорание лифтовой шахты, а также лестничных клеток с первого по восьмой этаж в подъезде жилого дома.