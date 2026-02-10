Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Возгорание произошло в жилом доме на улице Пресненский Вал в центре Москвы. Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по столице Вадим Уваркин, по прибытию первых пожарных расчетов было зафиксировано возгорание лифтовой шахты, а также лестничных клеток с первого по восьмой этаж в подъезде жилого дома.