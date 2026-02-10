Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили ещё 11 дронов ВСУ над регионами России и Азовским морем

Расчёты противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников в небе над Азовским морем, Крымом и Белгородской областью. Соответствующая информация была опубликована в оперативной сводке Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению ведомства, в период 18:00 по 20:00 по московскому времени средствами ПВО были обнаружены, перехвачены и уничтожены 11 вражеских дронов самолётного типа. Из них семь беспилотных аппаратов были ликвидированы над акваторией Азовского моря, три — над территорией Крыма и один — над Белгородской областью. Все воздушные цели были нейтрализованы.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за два часа нейтрализовали 33 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Белгородской областью, Крымом и акваториями морей. 16 дронов сбито над Краснодарским краем, 12 — над Белгородской областью, один — над территорией Республики Крым. Ещё по два дрона уничтожены над акваторией Азовского и Чёрного морей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.