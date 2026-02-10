Жители Черновицкой области с вилами встретили полицию и сотрудников ТЦК

На Украине жители одного из сел в Черновицкой области, увидев автомобиль полиции, вышли на дорогу с вилами, следует из видео, которое распространилось в Сети.
На кадрах женщина и мужчина подошли к притормозившему полицейскому автомобилю и поинтересовались у водителя и пассажиров, что они тут делают и куда направляются. При этом на заднем сидении человек закрыл свое лицо балаклавой. Отмечается, что это военком.
Внезапно автомобиль резко разворачивается и уезжает.
«Это приговор всей системе, общество ненавидят полицию и военкомов, которые стали символами беспредела (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского на Украине», — говорится в аннотации к видеоролику.
Ранее сообщалось, что в Черкассах украинец бросил гранату в сторону сотрудников территориального центра комплектования (военкомата) и полицейских.