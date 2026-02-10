DM: отец случайно застрелил дочь-студентку после ссоры из-за Трампа

В американском штате Техас отец застрелил свою 23-летнюю дочь через несколько часов после ссоры, связанной с лидером США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел в январе 2025 года, когда Люси Харрисон готовилась вылететь домой после рождественских каникул.
«В полицейском отчете говорится, что она умерла от огнестрельного ранения в сердце после того, как в нее “выстрелил другой человек” со “средней дистанции” в доме в Проспере, штат Техас. Сегодня на слушаниях по делу о ее смерти впервые стало известно, что мисс Харрисон была смертельно ранена своим отцом в спальне этого дома», — сказано в материале.
По словам отца девушки, пистолет случайно выстрелил, когда он показывал его своей дочери. Мужчина также заявил, что был с Люси Харрисон «лучшими друзьями». Как отмечается, погибшая выступала категорически против оружия и выражала опасения, что отец его хранит.
