Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: отец случайно застрелил дочь-студентку после ссоры из-за Трампа

В США отец застрелил 23-летнюю дочь после ссоры из-за Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Техас отец застрелил свою 23-летнюю дочь через несколько часов после ссоры, связанной с лидером США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в январе 2025 года, когда Люси Харрисон готовилась вылететь домой после рождественских каникул.

«В полицейском отчете говорится, что она умерла от огнестрельного ранения в сердце после того, как в нее “выстрелил другой человек” со “средней дистанции” в доме в Проспере, штат Техас. Сегодня на слушаниях по делу о ее смерти впервые стало известно, что мисс Харрисон была смертельно ранена своим отцом в спальне этого дома», — сказано в материале.

По словам отца девушки, пистолет случайно выстрелил, когда он показывал его своей дочери. Мужчина также заявил, что был с Люси Харрисон «лучшими друзьями». Как отмечается, погибшая выступала категорически против оружия и выражала опасения, что отец его хранит.

Ранее сообщалось, что на юге Тенерифе сын застрелил пожилую мать. Рядом с женщиной нашли записку с извинениями, предположительно, оставленную сыном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше