Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ

Значительная часть Токмакского муниципального округа в Запорожской области осталась без электроснабжения после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

«Социально значимые объекты, подключённые к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечение водоснабжения, а также работа критической занятости. Экстренная и неотложная помощь оказывается полностью продуманной», — говорится в сообщении.

Он отметил, что работы по восстановлению осложняются постоянной угрозой со стороны беспилотников, а также тем, что часть повреждённого оборудования находится вблизи линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти мероприятия ведутся в тесном взаимодействии с подразделениями ВС РФ. Губернатор держит вопрос о скорейшем восстановлении электроснабжения на личном контроле, а энергетики работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что около 28 тысяч жителей нескольких районов Курской области остались без электроснабжения в результате атаки Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён по объекту энергетической инфраструктуры в Рыльском районе. В результате без электричества, а частично и без отопления, оказались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

