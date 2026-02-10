Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ

Он отметил, что работы по восстановлению осложняются постоянной угрозой со стороны беспилотников, а также тем, что часть повреждённого оборудования находится вблизи линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти мероприятия ведутся в тесном взаимодействии с подразделениями ВС РФ. Губернатор держит вопрос о скорейшем восстановлении электроснабжения на личном контроле, а энергетики работают в круглосуточном режиме.