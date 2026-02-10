Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ

«Социально значимые объекты, подключённые к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечение водоснабжения, а также работа критической занятости. Экстренная и неотложная помощь оказывается полностью продуманной», — говорится в сообщении.
Он отметил, что работы по восстановлению осложняются постоянной угрозой со стороны беспилотников, а также тем, что часть повреждённого оборудования находится вблизи линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти мероприятия ведутся в тесном взаимодействии с подразделениями ВС РФ. Губернатор держит вопрос о скорейшем восстановлении электроснабжения на личном контроле, а энергетики работают в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что около 28 тысяч жителей нескольких районов Курской области остались без электроснабжения в результате атаки Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён по объекту энергетической инфраструктуры в Рыльском районе. В результате без электричества, а частично и без отопления, оказались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.