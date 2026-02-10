Подруга убитого экс-главы ВФЛА Балахничева назвала его предсмертное желание

Сыну экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева Александру предъявлено обвинении по делу об убийстве 76-летнего отца. Подруга семьи Наталья Калугина рассказала aif.ru, о чем убитый мечтал перед смертью.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Причина не называлась. Позже в подмосковном СК РФ рассказали, что по этому делу обвинение предъявлено 48-летнему сыну умершего Александру.
По данным следствия, в день трагедии Балахничев-младший был сильно пьян. В ходе конфликта он ударил отца ножом, после чего родитель скончался.
На допросе Александр признался, что не помнит детали инцидента. Он также не смог объяснить причины нападения и конфликта.
«С Валентином Васильевичем мы давно знакомы по работе, а в последние годы дружили. Он был гениальным специалистом из того поколения, которое сейчас уходит. И это страшно. Он в свое время вытащил всю российскую легкую атлетику. Он обеспечивал стране связи в международном спортивном мире. Он был гениальным переговорщиком, дружил с журналистами, был доступен круглые сутки. Я, как и многие его знакомые, очень глубоко его уважала», — рассказала Калугина.
По ее словам, за полгода до смерти Балахничев потерял любимого питомца и собирался завести нового.
«Один раз мы разболтались и выяснилось, что мы оба собачники. Его питомец около полугода назад умер. И он мечтал о щенке. Но так и не успел завести его», — рассказала Наталья.
Ранее стало известно, что обвиненный в убийстве сын главы ВФЛА Балахничева продавал копья и ядра.