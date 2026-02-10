Подруга убитого экс-главы ВФЛА Балахничева назвала его предсмертное желание

«С Валентином Васильевичем мы давно знакомы по работе, а в последние годы дружили. Он был гениальным специалистом из того поколения, которое сейчас уходит. И это страшно. Он в свое время вытащил всю российскую легкую атлетику. Он обеспечивал стране связи в международном спортивном мире. Он был гениальным переговорщиком, дружил с журналистами, был доступен круглые сутки. Я, как и многие его знакомые, очень глубоко его уважала», — рассказала Калугина.