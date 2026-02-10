Ричмонд
В Подмосковье после взрыва в авто пострадал мужчина, возбуждено дело о покушении

Взрыв произошел в автомобиле мужчины на железнодорожном переезде во Фрязине, пострадавший госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

Во Фрязино Московской области мужчина пострадал в результате взрыва неустановленного устройства, который произошел в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону в MAX.

«В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Предварительно, инцидент произошел на железнодорожном переезде во Фрязине в автомобиле, где находился мужчина. После произошедшего СК возбуждено возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ.

Фото с места ЧП: Прокуратура Московской области.

На месте инцидента работают следователи и криминалисты, обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв светошумовой гранаты произошел в Центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.