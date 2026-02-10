Ричмонд
Епархия: Погибший после удара ВСУ священник Кляхин умер с крестом в руках

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Сергий Кляхин, который погиб из-за удара дрона украинской армии (ВСУ) по похоронной процессии в Запорожской области, умер с крестом в руках. Об этом во вторник, 10 февраля, рассказал пресс-секретарь Бердянской епархии Русской православной церкви протоиерей Евгений Клименко.

— Отец Сергий отпевал человека, когда их поразил беспилотник ВСУ. Он погиб с крестом в руках, — приводит его слова РИА Новости.

Изначально об атаке украинских войск сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в результате удара ВСУ были ранены шесть человек. Врачи начали оказание пострадавшим медицинской помощи.

В результате этого удара погиб священнослужитель и настоятель Успенского храма Сергий Кляхин.

Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал Херсонскую область. В результате удара пострадали две девочки 9 и 10 лет. Детей доставили в больницу с осколочными ранениями головы и лица, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Девочкам оказывают всю необходимую помощь.