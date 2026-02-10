Епархия: Погибший после удара ВСУ священник Кляхин умер с крестом в руках

Вечером того же дня дрон ВСУ атаковал Херсонскую область. В результате удара пострадали две девочки 9 и 10 лет. Детей доставили в больницу с осколочными ранениями головы и лица, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Девочкам оказывают всю необходимую помощь.