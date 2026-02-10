В подмосковном Фрязино мужчина пострадал после взрыва в автомобиле

В автомобиле на ж/д переезде в подмосковном Фрязино произошел взрыв, в результате которого пострадал водитель машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства», — следует из заявления ведомства.
Уточняется, что водитель автомобиля выжил, у него осколочное ранение голени. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение.
Также сообщается, что следком возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ (ч.3 ст. 30 п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222.1 УК РФ).
