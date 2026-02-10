Пять человек погибли и девять ранены после атак ВСУ по Васильевке за сутки

Пять человек погибли и еще девять получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины по населенному пункту Васильевка в Запорожской области в течение суток. Об этом сообщают представители власти региона.
«За сутки в Васильевском муниципальном округе погибли пять человек, еще девять пострадали. В том числе один человек погиб и семь ранены в результате атаки ВСУ на похоронную процессию», — рассказала ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
Напомним, что ВСУ атаковали мирных жителей во время похоронной процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа.
Ранее KP.RU сообщал, что три человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область 10 февраля. Пострадавший 16-летний подросток находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медпомощь.