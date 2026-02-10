Пять человек погибли и девять ранены после атак ВСУ по Васильевке за сутки

«За сутки в Васильевском муниципальном округе погибли пять человек, еще девять пострадали. В том числе один человек погиб и семь ранены в результате атаки ВСУ на похоронную процессию», — рассказала ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.