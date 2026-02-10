Иванников рассказал о трекерах, следивших за генералом Алексеевым

«Васин-младший снабжал участников покушения различными техническими новинками. С учетом того, что у преступников был достаточно преклонный возраст, они, видимо, не так хорошо в этом разбирались. Непосредственно трекеры могли быть размещены во дворе дома, где проживал генерал Алексеев, для ведения наблюдения за временем прибытия генерала со службы, а также временем его убытия на службу. На основании данных этих трекеров составлялся график передвижения не только генерала, но и его близких родственников», — отметил эксперт.