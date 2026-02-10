Иванников рассказал о трекерах, следивших за генералом Алексеевым

Сотрудники ФСБ задержали еще одного соучастника покушения на генерала Владимира Алексеева, им оказался сын ранее арестованного Виктора Васина — Павел. Последний, в частности, снабдил злоумышленников специальными трекерами для слежки за генералом.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, как злоумышленники использовали купленные Васиным трекеры.
Напомним, покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля. В него выстрелил Любомир Корба, который попытался скрыться в ОАЭ, но его задержали и вернули в Москву. Его пособниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, которая несколько месяцев снимала квартиру в доме генерала.
Позже стало известно о задержании сына Васина — Павла. Именно он, по данным ФСБ, обеспечил ранее задержанных фигурантов дела машиной для наблюдения за генералом, а также купил видеорегистратор и трекер для слежки за маршрутом военнослужащего.
«Васин-младший снабжал участников покушения различными техническими новинками. С учетом того, что у преступников был достаточно преклонный возраст, они, видимо, не так хорошо в этом разбирались. Непосредственно трекеры могли быть размещены во дворе дома, где проживал генерал Алексеев, для ведения наблюдения за временем прибытия генерала со службы, а также временем его убытия на службу. На основании данных этих трекеров составлялся график передвижения не только генерала, но и его близких родственников», — отметил эксперт.
Иванников подчеркнул, что подобные трекеры могли быть размещены не только во дворе дома, где жил генерал, но и в подъезде.
