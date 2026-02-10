Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили по факту взрыва автомобиля во Фрязине

После взрыва автомобиле во Фрязине возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

После взрыва автомобиле во Фрязине возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате детонации неустановленного взрывного устройства, которое находилось в автомобиле.

— По предварительным данным, сегодня вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной в г. Фрязино в результате срабатывания неустановленного устройства в автомобиле Nissan Patrol пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в публикации.

Ведомство уточнило, что уголовное дело возбудили по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Щелковская городская прокуратура взяла на себя установление обстоятельств происшествия.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня. По информации СМИ, пострадавшего зовут Сергей Щ. Он получил травму ноги.