Уголовное дело возбудили по факту взрыва автомобиля во Фрязине

— По предварительным данным, сегодня вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной в г. Фрязино в результате срабатывания неустановленного устройства в автомобиле Nissan Patrol пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в публикации.