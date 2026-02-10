Уголовное дело возбудили по факту взрыва автомобиля во Фрязине

После взрыва автомобиле во Фрязине возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате детонации неустановленного взрывного устройства, которое находилось в автомобиле.
— По предварительным данным, сегодня вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной в г. Фрязино в результате срабатывания неустановленного устройства в автомобиле Nissan Patrol пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится в публикации.
Ведомство уточнило, что уголовное дело возбудили по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Щелковская городская прокуратура взяла на себя установление обстоятельств происшествия.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня. По информации СМИ, пострадавшего зовут Сергей Щ. Он получил травму ноги.