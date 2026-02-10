В пригороде Краснодара нашли обломки украинского БПЛА

Информация о находке появилась на фоне повышенной тревоги в регионе. В Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников — в городе включили сирены, а жителей и туристов призвали держаться подальше от окон. Из-за ситуации временные ограничения ввели и в аэропорту Сочи. Как сообщили в Росавиации, приём и выпуск самолетов был приостановлен исключительно в целях безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что за два часа над регионами России, Чёрным и Азовским морями сбили 44 дрона ВСУ.
