Фото с места взрыва в машине во Фрязино показала прокуратура

Прокуратура Московской области показала фото с места взрыва в автомобиле на железнодорожном переезде во Фрязино. Как уточнили в пресс-службе ведомства, расследование инцидента взято под контроль.
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление лиц, причастных к совершению преступлений, взяла под контроль Щелковская городская прокуратура», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что взрыв неустановленного устройства произошел в машине на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязино. В результате инцидента пострадал мужчина, он был госпитализирован с осколочном ранением голени.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента уточняются, на месте взрыва работают следователи и криминалисты СК.