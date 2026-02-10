Пять человек погибли за сутки из-за ударов ВСУ по Запорожской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Васильевке в Запорожской области за сутки погибли пять человек, еще девять получили ранения. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
— За сутки в Васильевском муниципальном округе погибли пять человек, еще девять пострадали. В том числе один человек погиб и семь ранены в результате атаки ВСУ на похоронную процессию, — сообщила она.
По словам Романиченко, на протяжении всего дня ВСУ били по всевозможным гражданским объектам и мирному населению. Например, одним из погибших оказался водитель автомобиля с надписью «Хлеб», который развозил продукты. Кроме того, беспилотник ВСУ ударил по мужчине, который ехал на велосипеде.
— Пособники киевского режима не выбирают, по кому бить, им все равно, будь то дети, старики или молодежь! Они воюют с теми, кто не может противостоять, — приводят слова главу округа ТАСС.
Изначально об атаке украинских войск сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в результате удара ВСУ по похоронной процессии были ранены шесть человек. Врачи начали оказание пострадавшим медицинской помощи.
В результате этого удара также погиб священнослужитель и настоятель Успенского храма Сергий Кляхин.