Названа предварительная мощность взрыва в автомобиле в подмосковном Фрязине

По предварительным данным, мощность взрыва в автомобиле в подмосковном Фрязине составила около 200 граммов тротила. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадавший вместе с семьёй ведёт строительный бизнес. Следствие изучает версию о заказном покушении со стороны конкурентов из-за борьбы за клиентов и демпинга цен.

СК возбудил уголовное дело после взрыва авто. Дело квалифицируется как покушение на убийство общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых веществ. Напомним, в подмосковном Фрязино взорвался автомобиль с СВУ. Взрыв произошёл в районе улицы Вокзальной. Рассматривается версия, что инцидент мог быть связан с бизнесом. 50-летний водитель машины остался жив — он получил ранение ноги.

