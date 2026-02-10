За сутки в Запорожской области от ударов ВСУ 5 человек погибли, 9 ранены

«За сутки в Васильевском муниципальном округе погибли пять человек, ещё девять пострадали. В том числе один человек погиб и семь ранены в результате атаки ВСУ на похоронную процессию», — сказала Романиченко.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что значительная часть Токмакского муниципального округа в Запорожской области осталась без электроснабжения после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что работы по восстановлению осложняются постоянной угрозой со стороны беспилотников, а также тем, что часть повреждённого оборудования находится вблизи линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории.
