Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл назвал преступлением удар ВСУ по похоронной процессии

Для киевского режима нет ничего святого, заявил предстоятель РПЦ.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью священника Сергия Кляхина в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье, отметив, что «для киевского режима нет ничего святого».

«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого», — сказано в заявлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Он отметил, что при обстреле погиб клирик Бердянской епархии протоиерей Сергий Кляхин, шесть человек получили ранения.

Патриарх Кирилл также указал на «цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления», отметив, что удар был нанесен по людям, которые провожали в последний путь христианина.

Ранее в Бердянской и Приморской епархии сообщили, что настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб при атаке ВСУ в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Сообщалось, что священник в этот момент совершал отпевание усопшего.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше