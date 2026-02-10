Патриарх Кирилл назвал преступлением удар ВСУ по похоронной процессии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью священника Сергия Кляхина в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье, отметив, что «для киевского режима нет ничего святого».
«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого», — сказано в заявлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Он отметил, что при обстреле погиб клирик Бердянской епархии протоиерей Сергий Кляхин, шесть человек получили ранения.
Патриарх Кирилл также указал на «цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления», отметив, что удар был нанесен по людям, которые провожали в последний путь христианина.
Ранее в Бердянской и Приморской епархии сообщили, что настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб при атаке ВСУ в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Сообщалось, что священник в этот момент совершал отпевание усопшего.