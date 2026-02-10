Ричмонд
В Белгородской области две мирные жительницы пострадали в результате атаки ВСУ

Две мирные жительницы в Белгородской области пострадали в результате атаки украинских беспилотников на автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

Источник: Life.ru

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон поразил легковой автомобиль. Женщину, пострадавшую при взрыве, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У неё зафиксировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, плеча и конечностей.

В Грайвороне дрон ударил по транспортному средству, пострадала женщина. Её доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочными повреждениями мягких тканей бедра.

Ранее в посёлке Знаменский под Краснодаром произошёл громкий взрыв в небе, после которого на одной из улиц были обнаружены фрагменты беспилотника. В Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников — в городе включили сирены, а жителей и туристов призвали держаться подальше от окон. В связи с ситуацией временные ограничения ввели и в аэропорту Сочи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

