В Белгородской области две мирные жительницы пострадали в результате атаки ВСУ

Ранее в посёлке Знаменский под Краснодаром произошёл громкий взрыв в небе, после которого на одной из улиц были обнаружены фрагменты беспилотника. В Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников — в городе включили сирены, а жителей и туристов призвали держаться подальше от окон. В связи с ситуацией временные ограничения ввели и в аэропорту Сочи.