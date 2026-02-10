Ричмонд
В РПЦ отреагировали на атаку ВСУ на похоронную процессию: «У Киева нет ничего святого»

Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на похороны в Запорожье военным преступлением.

Источник: Комсомольская правда

Патриарх Кирилл назвал военным преступлением атаку ВСУ в Запорожье, в ходе которой погиб священник. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что «для киевского режима нет ничего святого». Его сообщение опубликовано на сайте РПЦ.

«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого», — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл также призвал священнослужителей Бердянской епархии поддержать всех пострадавших.

Напомним, накануне настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный протоиерей Сергий Кляхин погиб при атаке ВСУ на село Скельки. Трагедия произошла во время отпевания, и, по словам представителя церкви, отец Сергий встретил смерть с крестом в руках.

Позднее глава Васильевского округа Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что в результате атаки ВСУ на регион погибли 5 и пострадали 9 мирных жителей. Среди них — протоиерей Сергий.

