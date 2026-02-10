Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами РФ за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество украинских беспилотников — 17 — сбили над Ростовской областью. По десять БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и территорией Краснодарского края. Семь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым. Ещё один беспилотный летательный аппарат перехватили над Воронежской областью.

Тем временем, значительная часть Токмакского муниципального округа в Запорожской области осталась без электроснабжения после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Работы по восстановлению осложняются постоянной угрозой со стороны беспилотников, а также тем, что часть повреждённого оборудования находится вблизи линии боевого соприкосновения, что требует предварительного разминирования территории. Эти мероприятия ведутся в тесном взаимодействии с подразделениями ВС РФ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

