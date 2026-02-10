Жительнице Швейцарии грозит тюрьма из-за покупки детской игрушки: что случилось

Жительница Швейцарии стала фигуранткой уголовного процесса после того, как заказала и ввезла в страну игрушечный водяной пистолет с китайского сайта Shein. Об этом проинформировало местное радио- и телевидение (SRF).
Как сообщает SRF, инцидент начался с заказа розового водяного пистолета за 2,78 франка. Таможенная служба не допустила посылку на территорию Швейцарии, посчитав игрушку настоящим оружием. Спустя несколько месяцев к покупательнице пришли сотрудники полиции с обыском, инициировав уголовное преследование за попытку ввоза оружия.
Сначала суд назначил женщине условное лишение свободы на пять суток. Однако после обращения к адвокату наказание было изменено: вместо тюрьмы суд вынес решение об условном штрафе в 150 франков.
Немногим ранее в школе штата Мэриленд подросток ранил сверстника в результате стрельбы.
Кроме этого, ранее полиция изъяла у жителя Геленджика порох, ружье, пистолет и 31 винтовку, мужчина занимался незаконным хранением боеприпасов и оружия.