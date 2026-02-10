Силы ПВО за три часа сбили 48 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 17 дронов ликвидировали над территорией Ростовской области, 10 беспилотников сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, семь — над акваторией Азовского моря. Еще три БПЛА уничтожили над Республикой Крым и один — над Воронежской областью.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами РФ средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
В этот же день стало известно, что в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожской области за сутки погибли пять человек, еще девять получили ранения.