Семь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

В аэропорту сохраняется спокойная обстановка на фоне введенных ограничений на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Из-за введения ограничений на прием воздушных судов семь самолетов, следовавших в город, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об этом заявили в местной авиагавани.

За время действия ограничений экипажами семи рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы: FV-6602, DP-338, FV-6562 (во Владикавказ); SU-1126, FV-6875 (в Грозный); DP-344 (в Нальчик); SU-1140 (в Махачкалу).

В 17:39 по мск Росавиация сообщила, что в Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные ограничения ввели и в аэропорту Краснодара.

Уточняется, в здании терминала аэропорта Сочи сохраняется спокойная обстановка.

Ранее над территорией Орловской области ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника. В результате атаки пострадали остекление домов и автомобиль.