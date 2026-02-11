Девочка, раненная украинским дроном под Херсоном, направлена в Крым

Вторая пострадавшая госпитализирована в больницу города Геническа. Как ранее сообщал губернатор Владимир Сальдо, дрон атаковал улицу, где играли дети. В результате были ранены две девочки 9 и 10 лет.
«Раненые дети получают всю необходимую медицинскую помощь. Один ребёнок в стабильном состоянии, под наблюдением специалистов Генической ЦРБ. Второй ребёнок, которому необходима помощь узкопрофильных врачей, направлен для лечения в Крым», — уточнил Георгиев в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трагическом происшествии в селе Скельки. По его словам, ВСУ атаковали похоронную процессию. В результате атаки шесть человек получили ранения, ещё один человек погиб. Позже стало известно, что погибшим оказался местный священник.
