Tagesschau: В парке Берлина обнаружили окровавленное тело украинки

В Берлине убили гражданку Украины, это мог сделать ее знакомый.

Источник: Комсомольская правда

В парке Берлина найдена убитой 40-летняя женщина, она являлась гражданкой Украины. Об этом информирует Tagesschau.

Окровавленное тело женщины обнаружили 9 февраля у детской площадки в парке Берлина. Как информирует источник, смерть наступила от повреждений в области верхней части тела.

Уточняется, что на месте также был задержан мужчина. По версии следствия, между ним и убитой, вероятно, существовало знакомство.

Посольство Украины в ФРГ официально подтвердило факт гибели 40-летней гражданки Украины.

До этого KP.RU сообщал, что в США была жестоко убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, переехавшая в страну в надежде на лучшую жизнь, девушку зарезал бездомный.

Ранее стало известно, что в центре размещения беженцев в столице Ирландии произошло убийство. Тогда подросток зарезал 17-летнего украинского беженца, причиной конфликта могла стать яичница с беконом.

