Tagesschau: В парке Берлина обнаружили окровавленное тело украинки

В парке Берлина найдена убитой 40-летняя женщина, она являлась гражданкой Украины. Об этом информирует Tagesschau.
Окровавленное тело женщины обнаружили 9 февраля у детской площадки в парке Берлина. Как информирует источник, смерть наступила от повреждений в области верхней части тела.
Уточняется, что на месте также был задержан мужчина. По версии следствия, между ним и убитой, вероятно, существовало знакомство.
Посольство Украины в ФРГ официально подтвердило факт гибели 40-летней гражданки Украины.
До этого KP.RU сообщал, что в США была жестоко убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, переехавшая в страну в надежде на лучшую жизнь, девушку зарезал бездомный.
Ранее стало известно, что в центре размещения беженцев в столице Ирландии произошло убийство. Тогда подросток зарезал 17-летнего украинского беженца, причиной конфликта могла стать яичница с беконом.