Полиция Молдавии задержала мэра села Деренеу и представителя митрополии

Для задержания участников акции привлекли сотрудников спецназа МВД. Полиция сообщила о задержании шести человек. В храме остался заблокированным архиепископ Унгенский и Ниспоренский Пётр. Епархия призвала верующих молиться за него.
«Дорогие верующие, просим вас молиться за архиепископа Петра, который в настоящий момент заперт в церкви. Снаружи — полиция и карабинеры», — говорится в обращении.
Полиция дежурит у храма уже две недели для исполнения судебного решения. Настоятель церкви вместе с семьёй ранее забаррикадировался внутри здания.
Ранее сообщалось о столкновениях полиции и протестующих в Милане. Несколько десятков человек вышли на акцию против проведения Олимпийских игр. Участники демонстрации в масках бросали камни и запускали фейерверки в сторону стражей порядка. Правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ для разгона толпы. В результате инцидента задержали нескольких участников беспорядков.
