Полиция Молдавии задержала мэра села Деренеу и представителя митрополии

В селе Деренеу произошли столкновения между полицией и прихожанами у местного храма. Об этом сообщил Генеральный комиссариат полиции Молдавии. Конфликт связан с планами передать здание церкви под управление митрополии Румынии. Прихожане выступили против этого решения. Группа численностью около 150 человек прорвала полицейский кордон. Прихожане заняли храм, чтобы не допустить его передачи. Среди них — представитель митрополии Кишинёва и всея Молдовы, мэр села Деренеу и адвокат священника.

Источник: Life.ru

Для задержания участников акции привлекли сотрудников спецназа МВД. Полиция сообщила о задержании шести человек. В храме остался заблокированным архиепископ Унгенский и Ниспоренский Пётр. Епархия призвала верующих молиться за него.

«Дорогие верующие, просим вас молиться за архиепископа Петра, который в настоящий момент заперт в церкви. Снаружи — полиция и карабинеры», — говорится в обращении.

Полиция дежурит у храма уже две недели для исполнения судебного решения. Настоятель церкви вместе с семьёй ранее забаррикадировался внутри здания.

Ранее сообщалось о столкновениях полиции и протестующих в Милане. Несколько десятков человек вышли на акцию против проведения Олимпийских игр. Участники демонстрации в масках бросали камни и запускали фейерверки в сторону стражей порядка. Правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ для разгона толпы. В результате инцидента задержали нескольких участников беспорядков.

