Полиция Молдавии задержала мэра села Деренеу и представителя митрополии

В селе Деренеу произошли столкновения между полицией и прихожанами у местного храма. Об этом сообщил Генеральный комиссариат полиции Молдавии. Конфликт связан с планами передать здание церкви под управление митрополии Румынии. Прихожане выступили против этого решения. Группа численностью около 150 человек прорвала полицейский кордон. Прихожане заняли храм, чтобы не допустить его передачи. Среди них — представитель митрополии Кишинёва и всея Молдовы, мэр села Деренеу и адвокат священника.