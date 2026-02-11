В 24 сёлах Запорожской области восстановлено электроснабжение после удара ВСУ

«Удалось восстановить электроснабжение 24 сёл Токмакского муниципального округа, частично города Токмака и города Молочанска», — написал Балицкий.
Специалисты продолжают работу по полному восстановлению инфраструктуры, однако их усилия осложняются из-за высокой активности беспилотников противника в этом районе. Губернатор поблагодарил местных жителей за понимание и терпение. Он отметил, что ремонтные бригады работают в крайне сложных условиях.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что две девочки 9 и 10 лет были тяжело ранены в Херсонской области после атаки ВСУ. Беспилотник ударил по улице в Великой Лепетихе, где играли дети, нанеся им множественные травмы головы и лица. Одна из двух девочек отправлена на лечение в Крым. Вторая пострадавшая госпитализирована в больницу города Геническа.
