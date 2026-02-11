Ричмонд
В 24 сёлах Запорожской области восстановлено электроснабжение после удара ВСУ

В Запорожской области удалось возобновить подачу электроэнергии в 24 населённых пунктах, ранее оставшихся без света. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале, энергетики восстановили электроснабжение сёл Токмакского муниципального округа, частично города Токмака и города Молочанска.

Источник: Life.ru

«Удалось восстановить электроснабжение 24 сёл Токмакского муниципального округа, частично города Токмака и города Молочанска», — написал Балицкий.

Специалисты продолжают работу по полному восстановлению инфраструктуры, однако их усилия осложняются из-за высокой активности беспилотников противника в этом районе. Губернатор поблагодарил местных жителей за понимание и терпение. Он отметил, что ремонтные бригады работают в крайне сложных условиях.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что две девочки 9 и 10 лет были тяжело ранены в Херсонской области после атаки ВСУ. Беспилотник ударил по улице в Великой Лепетихе, где играли дети, нанеся им множественные травмы головы и лица. Одна из двух девочек отправлена на лечение в Крым. Вторая пострадавшая госпитализирована в больницу города Геническа.

