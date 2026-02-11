СМИ: Танк с экипажем взорвался на полигоне в Ленобласти во время учений

По данным издания, трагедия произошла 3 февраля. По предварительной информации, во время маневров с учебными стрельбами на полигоне в одном из танков мог произойти взрыв боеприпасов. Журналистам удалось связаться с родственником одного из военнослужащих, который подтвердил факт происшествия и гибель экипажа. Официальные комментарии от пресс-службы Ленинградского военного округа и военной прокуратуры на момент публикации не поступали. Обстоятельства инцидента выясняются, говорится в сообщении.