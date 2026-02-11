Патриарх Кирилл назвал обстрел ВСУ похоронной процессии военным преступлением

Напомним, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трагическом происшествии в селе Скельки, где ВСУ атаковали похоронную процессию, в результате чего шесть человек получили ранения, а один погиб. Позже выяснилось, что погибшим оказался священнослужитель. Известно, что священник в момент обстрела проводил обряд отпевания усопшего. Украинский дрон поразил группу людей, находившихся во дворе дома, где проходила церемония.