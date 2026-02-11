Патриарх Кирилл назвал обстрел ВСУ похоронной процессии военным преступлением

«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого», — говорится в тексте.
Патриарх также обратился к епископу Бердянскому и Приморскому Петру с поручением оказать пострадавшим необходимую духовную поддержку.
Напомним, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о трагическом происшествии в селе Скельки, где ВСУ атаковали похоронную процессию, в результате чего шесть человек получили ранения, а один погиб. Позже выяснилось, что погибшим оказался священнослужитель. Известно, что священник в момент обстрела проводил обряд отпевания усопшего. Украинский дрон поразил группу людей, находившихся во дворе дома, где проходила церемония.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.