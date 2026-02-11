В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 25 вагонов

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Движение поездов в Хабаровском крае восстановлено в штатном режиме после схода 25 вагонов грузового поезда на перегоне Датта — Кенада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.