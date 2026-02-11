В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 25 вагонов

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Движение поездов в Хабаровском крае восстановлено в штатном режиме после схода 25 вагонов грузового поезда на перегоне Датта — Кенада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Ванинском районе движение поездов возобновлено по штатной схеме. На аварийном участке с 07:00 (00:00 мск — прим. ТАСС) 11 февраля полностью завершены работы по ликвидации последствий схода вагонов с углем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия оказались повреждены оба пути. На месте работали два восстановительных поезда и ремонтные бригады ДВЖД.
Инцидент произошел на перегоне Датта — Кенада Ванинского муниципального района вечером 9 февраля. С рельсов сошли 25 вагонов грузового поезда, 21 из них опрокинулся. Поезд перевозил уголь. Пострадавших нет. Движение на участке было полностью приостановлено.