ВСУ массированно атакуют Волгоградскую область, работают расчёты ПВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят массированные удары беспилотниками по Волгоградской области. Над регионом слышны взрывы, работают расчёты противовоздушной обороны. По предварительным данным, уничтожено уже более десятка воздушных целей. В одном из районов возник пожар, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Как сообщили местные жители, мощные взрывы начали греметь над областью после полуночи и продолжаются до сих пор. Грохот был слышен одновременно в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский. Атака продолжается уже более часа.

Кроме того, вражеские дроны пытаются атаковать Краснодарский край. Жители Сочи с вечера сообщают о сиренах тревоги и периодически слышат взрыв, в местном аэропорту введены временные ограничения.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над регионами России за три часа. Наибольшее количество украинских беспилотников — 17 — сбили над Ростовской областью. По десять БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и территорией Краснодарского края. Семь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым. Ещё один беспилотный летательный аппарат перехватили над Воронежской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

