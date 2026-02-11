ВСУ массированно атакуют Волгоградскую область, работают расчёты ПВО

Как сообщили местные жители, мощные взрывы начали греметь над областью после полуночи и продолжаются до сих пор. Грохот был слышен одновременно в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский. Атака продолжается уже более часа.
Кроме того, вражеские дроны пытаются атаковать Краснодарский край. Жители Сочи с вечера сообщают о сиренах тревоги и периодически слышат взрыв, в местном аэропорту введены временные ограничения.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 украинских дронов над регионами России за три часа. Наибольшее количество украинских беспилотников — 17 — сбили над Ростовской областью. По десять БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и территорией Краснодарского края. Семь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым. Ещё один беспилотный летательный аппарат перехватили над Воронежской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.