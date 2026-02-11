Ричмонд
В Сочи отменили тревогу из-за опасности атаки БПЛА

Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

