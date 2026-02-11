В Сочи отменили тревогу из-за опасности атаки БПЛА

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал он.
