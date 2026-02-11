Ричмонд
В Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности

Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

НАЛЬЧИК, 11 февраля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

«Беспилотная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии», — написал он в своем Telegram-канале.