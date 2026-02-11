Мертвые лебеди: экологи подтвердили факты гибели птиц в Мангистау

"На небольшом озере, куда сливается вода с местной базы отдыха и предприятия которая находится рядом, обнаружил множество тушек молодых птиц.
Осматривая территорию с помощью дрона и обнаружил большое количество мертвых птиц, которые скапливаются по периметру данного отстойника, хочется задать вопрос компетентным органам, законно все это и связано ли сброс воды из этих объектов на данную ситуацию с гибелью птиц?", — написал Сарсенбаев.
В департаменте экологии Мангистауской области факт гибели птиц подтвердили, но как пишет Lada.kz именно массовой гибели не выявили. По их данным обнаружено только девять погибших птиц. Районными ветеринарными специалистами были отобраны пробы от павших птиц, а специалистом департамента экологии — пробы морской воды.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, как этому же блогеру Азамату Сарсенбаеву передали ослабленного лебедя, спасенного с нефтяного месторождения в Актау. По словам мужчины, нефтяники нашли птицу лежащей на земле. Рядом кружили два сокола — вероятно, охотились на нее. Рабочие успели поместить лебедя в клетку и доставили его в Актау.