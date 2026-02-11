Мертвые лебеди: экологи подтвердили факты гибели птиц в Мангистау

Ранее «Курсив» рассказывал о том, как этому же блогеру Азамату Сарсенбаеву передали ослабленного лебедя, спасенного с нефтяного месторождения в Актау. По словам мужчины, нефтяники нашли птицу лежащей на земле. Рядом кружили два сокола — вероятно, охотились на нее. Рабочие успели поместить лебедя в клетку и доставили его в Актау.