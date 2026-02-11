Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Губернатор региона Дмитрий Миляев призывал жителей сохранять спокойствие.

ТУЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорилось в сообщении.

Позже губернатор проинформировал об отмене режима опасности в регионе.

В новость внесены изменения (02:50 мск) — добавлена информация об отмене опасности атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше