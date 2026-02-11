В Тульской области объявляли угрозу атаки БПЛА

ТУЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщал губернатор Дмитрий Миляев.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — говорилось в сообщении.
Позже губернатор проинформировал об отмене режима опасности в регионе.
В новость внесены изменения (02:50 мск) — добавлена информация об отмене опасности атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше