Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

При атаке БПЛА ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена квартира в городе Волжский Волгоградской области, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Ранее губернатор сообщил об отражении массированной атаки украинских БПЛА по энергообъектам и гражданской инфраструктуре в регионе.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме… а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

Губернатор добавил, что зафиксировано падение БПЛА и на территории детского сада «Ягодка» в Волжском.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше