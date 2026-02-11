При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена квартира в городе Волжский Волгоградской области, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Ранее губернатор сообщил об отражении массированной атаки украинских БПЛА по энергообъектам и гражданской инфраструктуре в регионе.
«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме… а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
Губернатор добавил, что зафиксировано падение БПЛА и на территории детского сада «Ягодка» в Волжском.