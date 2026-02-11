Ричмонд
На Кубе российские туристы бьют тревогу из-за дефицита топлива: «Бензин набирают про запас»

РЕН ТВ: Российские туристы сообщили о нехватке топлива для самолётов из Кубы.

Источник: Комсомольская правда

В кубинской столице Гаване сохраняется серьезный топливный кризис. Об этом 10 февраля рассказал телеканалу РЕН ТВ очевидец, российский путешественник Сергей.

«Электричество постоянно отключают. На автозаправках большие очереди — люди с большими канистрами набирают про запас бензин, газ», — сказал Сергей.

Из-за дефицита топлива в Гаване произошли массовые отмены авиарейсов, в том числе рейса Сергея. Его вылет, запланированный на 9:00 по местному времени, переносился неоднократно. На фоне длительной задержки пассажирам компенсировали питание ваучерами.

Уточняется, что аэропорт «Хосе Марти» продолжает сталкиваться со сбоями в работе электросетей и системы связи.

Как ранее писал KP.RU, дозаправка самолетов будет недоступна в девяти аэропортах Кубы с 10 февраля по 11 марта.

Кроме этого, по сообщениям АТОР, несколько отелей на Кубе также приостановили работу.