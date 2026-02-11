Ричмонд
В результате атаки ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

На юге Волгограда произошло возгорание на территории завода в результате падения сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По предварительным данным пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники экстренных и муниципальных образований ведут работы по поиску и ликвидации обезвреженных беспилотников.

Напомним, массированная атака украинских беспилотников на Волгоградскую область началась после полуночи. Над регионом слышны взрывы, работают расчёты противовоздушной обороны. По предварительным данным, уничтожено уже более десятка воздушных целей. Грохот был слышен одновременно в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

