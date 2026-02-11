Ричмонд
На территории завода в Волгограде произошло возгорание из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ повреждены квартиры в жилом доме в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате террористической атаки ВСУ на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области произошло возгорание на территории завода. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда», — отметил глава региона.

Бочаров уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы и муниципальные власти.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата ВСУ над несколькими регионами за два часа. Из них 19 дронов были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще 12 беспилотников ликвидировали над Крымом.

