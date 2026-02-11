В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в своем Telegram-канале о ночной атаке беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. По его словам, подразделения противовоздушной обороны отражали массированный налёт, направленный на территорию области.
В городе Волжский были зафиксированы повреждения квартиры в одном из жилых домов, а также падение беспилотника на территорию детского сада. Кроме того, на юге Волгограда произошло возгорание на территории промышленного предприятия. По предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал.
В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных служб и представители муниципалитетов. Они занимаются поиском и устранением возможных обломков беспилотников, а также оценкой последствий произошедшего.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что в результате атаки украинского БПЛА в Великой Лепетихе пострадали двое детей.