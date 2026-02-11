Ричмонд
Губернатор Бочаров сообщил о повреждении дома, детсада и завода из-за атаки БПЛА

В Волгоградской области произошла массовая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате поврежден жилой дом, обломок дрона упал на территорию детского сада, а на заводе произошло возгорание. Об этом в среду, 11 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

— В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Сотрудники оперативных служб ведут работы по поиску и ликвидации возможных обломков.

10 февраля стало известно, что в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожской области за сутки погибли пять человек, еще девять получили ранения. Изначально об атаке украинских войск сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в результате удара ВСУ по похоронной процессии были ранены шесть человек. Врачи начали оказание пострадавшим медицинской помощи.

