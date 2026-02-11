ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожской области

В Запорожской области киевский режим совершил террористическую атаку на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что атака ВСУ произошла в городе Васильевке. В результате удара пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Балицкий опубликовал видео с последствиями атаки. На кадрах видно, что в доме повреждены стекла, а также пострадали стоявшие рядом автомобили.
Ранее KP.RU писал, что ВСУ нанесли удар по похоронной процессии в Запорожской области. В результате чего погиб один человек, а шестеро получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Балицкий отметил, что пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь, врачи работают над стабилизацией их состояния. Губернатор держит связь с экстренными и оперативными службами.