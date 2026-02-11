Ричмонд
В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА

МЧС России призвало граждан сохранять бдительность.

ЧЕБОКСАРЫ, 11 февраля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Чувашии. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

